Оккупанты усилили атаки на Белогоровку и вблизи Кременной — глава Луганской ОВА

6 марта, 11:12
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В Луганской области возросло количество атак на Белогоровку и вблизи Кременной (Фото:Генштаб)

В Луганской области возросло количество атак на Белогоровку и вблизи Кременной (Фото:Генштаб)

В Луганской области российские оккупационные войска увеличили количество атак и обстрелов на Белогоровку и вблизи Кременной.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, на Сватовском направлении ситуация более стабильная, и «если бы была команда, наши защитники могли там продвигаться вперед».

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«В то же время враг увеличивает количество обстрелов и наступлений — как вблизи Кременной, так и в районе Белогоровки», — отметил Гайдай.

Он добавил, что большинство военных российских оккупационных войск — это новомобилизованные, но есть и кадровые войска.

Ранее Гайдай сообщал, что погодные условия в Луганской области не позволяют оккупантам активно использовать тяжелую бронетехнику.

https://www.youtube.com/watch?v=4khNeNW9nk4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины Кременная

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