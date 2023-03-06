Оккупанты усилили атаки на Белогоровку и вблизи Кременной — глава Луганской ОВА 6 марта, 11:12 В Луганской области возросло количество атак на Белогоровку и вблизи Кременной (Фото:Генштаб)

В Луганской области российские оккупационные войска увеличили количество атак и обстрелов на Белогоровку и вблизи Кременной.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, на Сватовском направлении ситуация более стабильная, и «если бы была команда, наши защитники могли там продвигаться вперед».

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«В то же время враг увеличивает количество обстрелов и наступлений — как вблизи Кременной, так и в районе Белогоровки», — отметил Гайдай.

Он добавил, что большинство военных российских оккупационных войск — это новомобилизованные, но есть и кадровые войска.

Ранее Гайдай сообщал, что погодные условия в Луганской области не позволяют оккупантам активно использовать тяжелую бронетехнику.