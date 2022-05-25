Иначе есть только два варианта. Оккупанты начали активнее сдаваться в плен — СБУ

25 мая, 13:03
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Оккупанты рассказывают, почему хотят сдаться в плен (Фото:Кадр видео СБУ)

Оккупанты рассказывают, почему хотят сдаться в плен (Фото:Кадр видео СБУ)

Служба безопасности Украины показала допрос российских оккупантов, которых украинские военные взяли в плен во время контрнаступления в Харьковской области.

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Как отмечают в СБУ, сейчас оккупанты активнее сдаются в плен из-за угроз со стороны командования.

«Хотели уйти из части, своим ходом. Расторгнуть контракт, одним словом. На что командир нам ответил, что уедем только „двухсотыми“ или „трехсотыми“. Если мы попробуем убежать, все будет заминировано. И по нам будут стрелять наши же посты», — говорит один из оккупантов.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/3C9PyAxCQWE

Военный РФ гворит, что командование их «кинуло» после того, как они сказали, что хотят уехать обратно в Россию.

«Был бой, нас взяли в плен, мы сдались», — рассказал российские солдат.

Сейчас оккупанты дают показания следователям СБУ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Пленные Плен Допрос Война России против Украины

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