На Донбассе оккупанты активизировали наступательные и штурмовые действия: ВСУ отражают атаки 20 мая, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты активизировались на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении российские оккупанты активизировали наступательные и штурмовые действия, чтобы улучшить тактическое положение.



Об этом сообщает Генштаб.

Агрессоры также вели огонь из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации, чтобы разрушить фортификационные сооружения украинских подразделений вдоль всей линии столкновения.

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На Лиманском направлении противник периодические обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Диброва и Закотное.

На Северодонецком направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Северодонецк, успеха не имели, понесли потери и отступили. Ведут боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии и минометов оккупанты наступали в районе населенного пункта Выскрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки. Понесли потери в районе населенного пункта Александрополье.

На Авдеевском направлении армия РФ при поддержке артиллерии вела штурмовые и наступательные действия в районе населенного пункта Веселое. Понесла потери и отступила.

На Кураховском направлении оккупанты совершали массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня. Вели наступление в районах Новомихайловки и Александровки, успеха не имели.

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