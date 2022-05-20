На Донбассе оккупанты активизировали наступательные и штурмовые действия: ВСУ отражают атаки
Оккупанты активизировались на Донбассе (Фото:Генштаб)
На Донецком направлении российские оккупанты активизировали наступательные и штурмовые действия, чтобы улучшить тактическое положение.
Об этом сообщает Генштаб.
Агрессоры также вели огонь из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации, чтобы разрушить фортификационные сооружения украинских подразделений вдоль всей линии столкновения.
На Лиманском направлении противник периодические обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Диброва и Закотное.
На Северодонецком направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Северодонецк, успеха не имели, понесли потери и отступили. Ведут боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.
На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии и минометов оккупанты наступали в районе населенного пункта Выскрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки. Понесли потери в районе населенного пункта Александрополье.
На Авдеевском направлении армия РФ при поддержке артиллерии вела штурмовые и наступательные действия в районе населенного пункта Веселое. Понесла потери и отступила.
На Кураховском направлении оккупанты совершали массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня. Вели наступление в районах Новомихайловки и Александровки, успеха не имели.
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