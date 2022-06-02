Наносили удары с вертолетов. На юге Украины оккупанты начали интенсивнее обстреливать позиции ВСУ — Генштаб 2 июня, 08:20 Цей матеріал також доступний українською Генштаб рассказал о действиях оккупантов на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты увеличили количество обстрелов украинских позиций.



Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом сообщает Генштаб.

Также оккупационные войска РФ обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое.

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Оккупанты наносили авиационные удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Осуществляет пополнение запасов.

На Бессарабском направлении существенных изменений в деятельности вражеских подразделений не отмечено.



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