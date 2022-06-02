Наносили удары с вертолетов. На юге Украины оккупанты начали интенсивнее обстреливать позиции ВСУ — Генштаб
Генштаб рассказал о действиях оккупантов на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении российские оккупанты увеличили количество обстрелов украинских позиций.
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Об этом сообщает Генштаб.
Также оккупационные войска РФ обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое.
Оккупанты наносили авиационные удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Осуществляет пополнение запасов.
На Бессарабском направлении существенных изменений в деятельности вражеских подразделений не отмечено.
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