Наносили удары с вертолетов. На юге Украины оккупанты начали интенсивнее обстреливать позиции ВСУ — Генштаб

2 июня, 08:20
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Генштаб рассказал о действиях оккупантов на юге Украины (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о действиях оккупантов на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты увеличили количество обстрелов украинских позиций.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом сообщает Генштаб.

Также оккупационные войска РФ обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое.

Видео дня

Оккупанты наносили авиационные удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Осуществляет пополнение запасов.

На Бессарабском направлении существенных изменений в деятельности вражеских подразделений не отмечено.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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