Пытаются прорвать украинскую оборону: на Донбассе оккупанты активизировали наступление 19 апреля, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты активизировали наступление на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.



Об этом сообщает Генштаб.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на прорыве обороны украинских войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

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В Запорожской области идет сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах.



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