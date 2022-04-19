Пытаются прорвать украинскую оборону: на Донбассе оккупанты активизировали наступление

19 апреля, 08:00
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Оккупанты активизировали наступление на Донбассе (Фото:Генштаб)

Оккупанты активизировали наступление на Донбассе (Фото:Генштаб)

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На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

Об этом сообщает Генштаб.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на прорыве обороны украинских войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

Видео дня

В Запорожской области идет сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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