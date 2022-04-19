Пытаются прорвать украинскую оборону: на Донбассе оккупанты активизировали наступление
Оккупанты активизировали наступление на Донбассе (Фото:Генштаб)
На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.
Об этом сообщает Генштаб.
Основные усилия оккупантов сосредоточены на прорыве обороны украинских войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.
В Запорожской области идет сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.