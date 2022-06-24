На Харьковском направлении активизировались вражеские ДРГ — Генштаб
Оккупанты активизировали диверсионную деятельность на Харьковском направлении (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
На Харьковском направлении российские оккупанты активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.
Об этом сообщает Генштаб.
Также агрессоры наносили артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементиевки и Золочева.
На Славянском направлении из артиллерии оккупационные войска РФ обстреливают гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна.
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