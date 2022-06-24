На Харьковском направлении активизировались вражеские ДРГ — Генштаб

24 июня, 07:23
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Оккупанты активизировали диверсионную деятельность на Харьковском направлении (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Оккупанты активизировали диверсионную деятельность на Харьковском направлении (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

На Харьковском направлении российские оккупанты активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщает Генштаб.

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Также агрессоры наносили артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементиевки и Золочева.

https://www.youtube.com/embed/3zv27fX08eY

На Славянском направлении из артиллерии оккупационные войска РФ обстреливают гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Генштаб Диверсионные группы Война России против Украины Русские диверсанты ДРГ

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