Российские войска активизировали боевую авиацию на юге: пытались атаковать Змеиный и Новую Каховку 15 июля, 05:00 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские захватчики активизировали боевую авиацию на юге Украины. Так в четверг, 14 июля, враг атаковал наземные ВСУ под Херсоном и остров Змеиный.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.



Отмечается, что враг не достиг целей.

«Парой тактических бомбардировщиков Су-24 противник предпринял попытку добить остатки техники, которые брошены им на острове Змеиный. С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолет возвращался для проведения разведки результатов своего удара», — говорится в сообщении.

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Вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса «воздух — воздух» украинские штурмовики в небе над Новой Каховкой. Потерь авиации ВСУ нет.

Вертолетными парами враг наносил удары утром и в полдень по северу Херсонской области, пытаясь поразить украинские позиции, но успеха не имел, был вынужден уклоняясь от огня.

Кроме того, днем, еще не расчищенные от утреннего обстрела жилые кварталы Баштанки подверглись повторному обстрелу пятью реактивными снарядами РСЗО Смерч. Человеческих потерь нет.

Тяжелой 152-мм артиллерией россияне обстреляли Зеленодольск. Попадание зафиксировано в парковую зону санаторно-профилактического комплекса и на территорию лицея. Несколько домов повреждены. Критических разрушений нет.

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