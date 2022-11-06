Оккупанты атаковали жилой квартал Запорожья

6 ноября, 01:55
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Запорожье (Фото:Горсовет)

Запорожье (Фото:Горсовет)

Российские оккупанты в ночь на 6 ноября атаковали Запорожье. Вражеским обстрелам подвергся жилой квартал.

Об этом сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

Из-за атаки на месте «прилета» возник пожар. Соответствующие службы уже работают на месте.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

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Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

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"Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!", - сказал Куртев.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожье Война в Украине Война России против Украины

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