Оккупанты атаковали жилой квартал Запорожья 6 ноября, 01:55 Запорожье (Фото:Горсовет)

Российские оккупанты в ночь на 6 ноября атаковали Запорожье. Вражеским обстрелам подвергся жилой квартал.

Об этом сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

Из-за атаки на месте «прилета» возник пожар. Соответствующие службы уже работают на месте.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

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Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

"Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!", - сказал Куртев.