Оккупанты атаковали жилой квартал Запорожья
Запорожье (Фото:Горсовет)
Российские оккупанты в ночь на 6 ноября атаковали Запорожье. Вражеским обстрелам подвергся жилой квартал.
Об этом сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.
Из-за атаки на месте «прилета» возник пожар. Соответствующие службы уже работают на месте.
Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
Он призвал жителей оставаться в укрытиях.
"Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!", - сказал Куртев.