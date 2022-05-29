Оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область: 30 взрывов за 25 минут

29 мая, 23:55
Цей матеріал також доступний українською
Обломок от российского снаряда (иллюстративный фото) (Фото:facebook.com/kommander.nord)

Обломок от российского снаряда (иллюстративный фото) (Фото:facebook.com/kommander.nord)

Российские военные после обеда в воскресенье, 29 мая, в очередной раз обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области.

Война России против Украины — главные события 29 мая

Об этом сообщило оперативное командование Север.

«Оккупанты продолжают обстреливать со стороны РФ пограничные населенные пункты Сумской области. Около 17:20-17:45 наблюдатели зафиксировали около 30 взрывов (приходов, предварительно миномет) в районе Бояро-Лежачев», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/pfbid0vaCagY9hGNTP6y9SKHKY1zWr5VmRodcMGYgGa6ujt2S33GwK5UaVPSFmEM3mCsLTl?__cft__[0]=AZW76BedFHUXl_cTjNzzBOVGflkuH1koWXd03kBcrR45B2Mt8Cyd4M_rAbENVHsjBmv2hS284rqOa5IkxxxPJQhGl3ljLIy2Ginzc_HqPoukr88tVKW7S3yFWr9qg5yVo6z-sfM3vPIhTljxCjQAbY9n&__tn__=%2CO%2CP-R

По данным командования, потерь среди личного состава и повреждения техники нет.

Читайте также:
Арестович допустил повторное наступление на Киев, Сумы и Чернигов
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Оккупант Сумская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X