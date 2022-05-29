Оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область: 30 взрывов за 25 минут
Обломок от российского снаряда (иллюстративный фото) (Фото:facebook.com/kommander.nord)
Российские военные после обеда в воскресенье, 29 мая, в очередной раз обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области.
Война России против Украины — главные события 29 мая
Об этом сообщило оперативное командование Север.
«Оккупанты продолжают обстреливать со стороны РФ пограничные населенные пункты Сумской области. Около
По данным командования, потерь среди личного состава и повреждения техники нет.
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