Оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область: 30 взрывов за 25 минут 29 мая, 23:55 Цей матеріал також доступний українською Обломок от российского снаряда (иллюстративный фото) (Фото:facebook.com/kommander.nord)

Российские военные после обеда в воскресенье, 29 мая, в очередной раз обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области.

Война России против Украины — главные события 29 мая

Об этом сообщило оперативное командование Север.



«Оккупанты продолжают обстреливать со стороны РФ пограничные населенные пункты Сумской области. Около 17:20-17:45 наблюдатели зафиксировали около 30 взрывов (приходов, предварительно миномет) в районе Бояро-Лежачев», — говорится в сообщении.

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По данным командования, потерь среди личного состава и повреждения техники нет.

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