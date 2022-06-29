За день в Сумской области зафиксировали около 200 «прилетов»

29 июня, 02:09
Последствия обстрелов оккупантов в Сумской области (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Последствия обстрелов оккупантов в Сумской области (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Российские войска в течение вторника, 28 июня, около 200 раз обстреляли Сумскую область. Два человека погибли и еще трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

После 10:00 оккупанты начали обстреливать Краснопольщину и отдельные населенные пункты Великописаревской и Миропольской громады. РФ со своей территории запустила около 20 ракет с вертолетов.

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После 11 часов враги открыли огонь из реактивных систем залпового огня Град, зафиксировано 30 прилетов по Краснопольщине. С полудня оккупанты снова ударили по селам Краснопольского общества, всего было около 50 артиллерийских выстрелов из самоходных артиллерийских установок. Также они вели огонь из пулеметов и станкового гранатомета.

Около 14:00 россияне снова ударили артиллерией по Краснопольской общине, было около 30 прилетов. Там же после 18:00 зафиксировано еще 40 прилетов и 12 ударов по реактивным системам залпового огня по разным населенным пунктам.

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Также после полудня на одно из сел Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство. После 20:00 это произошло еще раз.

Во вторник днем, 28 июня, российские оккупанты обстреляли территории Черниговской и Сумской областей из артиллерии и минометов.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Сумская область Война России против Украины

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