Оккупанты 20 раз обстреляли Сумской область, четыре человека ранены

23 августа, 01:04
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Обстрел Сумской области 15 августа (Фото:telegram.org/@Sumy_news_ODA)

Обстрел Сумской области 15 августа (Фото:telegram.org/@Sumy_news_ODA)

В течение дня, 22 августа, оккупанты совершили 20 обстрелов Сумской области. Было зафиксировано 115 взрывов, 4 мирных жителя получили ранения.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

По Великописаревской громаде враг бил из минометов (3 взрыва) и СПГ (4 взрыва). Также совершены авиационные обстрелы НАР (10 взрывов).

Видео дня

По Краснопольской громаде произведены обстрелы из минометов (18 взрывов) и артиллерии (САУ) (4 взрыва) и обстрелы из АГС (9 взрывов).

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В Хотинской громаде был минометный обстрел (8 взрывов).

В Середино-Будской громаде зафиксированы обстрелы из минометов (8 взрывов). В результате одного из обстрелов ранены 4 мирных жителя и повреждены 7 частных автомобилей. Также произведен обстрел с помощью дронов-камикадзе (2 взрыва). Повреждена многоэтажка.

На территорию Дружбовской громады враг сбросил 4 мины. Также произведен обстрел из АГС (30 взрывов).

В Эсманской громаде были минометные обстрелы (6 взрывов).

На территорию Белопольской громады враг сбросил 9 мин.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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