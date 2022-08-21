40 «прилетов». Россияне обстреляли четыре громады Сумской области

21 августа, 00:36
Последствия обстрела Сумской области 19 августа (Фото:t.me/Zhyvytskyy)

Последствия обстрела Сумской области 19 августа (Фото:t.me/Zhyvytskyy)

В субботу, 20 августа, россияне обстреляли четыре громады Сумской области. Было зафиксировано около 40 прилетов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, Буринскую и Зноб-Новгородскую громады россияне обстреливали при помощи артиллерии. В каждой из громад было зафиксировано по восемь прилетов.

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При этом по Белопольской громаде противник ударил из минометов, было выпущено около 16 мин.

По Хотинской громаде также зафиксировали 10 выстрелов россиян из крупнокалиберного пулемета.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Сумы Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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