Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии
Обстрел Никополя 13 августа (Фото:t.me/Yevtushenko_E)
Российские войска ночью 14 августа обстреляли Никополь Днепропетровской области из ствольной артиллерии.
Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
По словам представителей администрации, подробности и ущерб от обстрела устанавливается. Жителей Никопольского района просят оставаться в укрытиях.
Россия ежедневно обстреливает Днепропетровскую область из РСЗО и артиллерии, а также наносит ракетные удары.
Последний месяц оккупанты интенсивно обстреливают жилые районы Никополя.
Местных жителей призвали временно покинуть город.
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