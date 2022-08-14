Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии 14 августа, 02:30 Обстрел Никополя 13 августа (Фото:t.me/Yevtushenko_E)

Российские войска ночью 14 августа обстреляли Никополь Днепропетровской области из ствольной артиллерии.

Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.



По словам представителей администрации, подробности и ущерб от обстрела устанавливается. Жителей Никопольского района просят оставаться в укрытиях.

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Россия ежедневно обстреливает Днепропетровскую область из РСЗО и артиллерии, а также наносит ракетные удары.

Последний месяц оккупанты интенсивно обстреливают жилые районы Никополя.

Местных жителей призвали временно покинуть город.

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