На украинской земле идет борьба, масштабы которой не видели со времен Второй мировой — Залужный 7 октября, 05:25 Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

На украинской земле сегодня идет борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



«Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас», — отметил генерал.

Видео дня

В то же время Залужный выразил уверенность в том, что украинцы могут избавиться от России раз и навсегда.