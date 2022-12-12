Оккупантов бросают в лесополосах Луганской области без боекомплекта и еды — Гайдай

12 декабря, 16:50
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Сергей Гайдай (Фото:Суспільне)

Сергей Гайдай (Фото:Суспільне)

Российских военных бросают в лесополосы Луганской области без боекомплекта и еды, заявил глава ОВА Сергей Гайдай. Офицеры обещают передать им необходимое, но все заканчивается только словами.

Он также добавил, что пленные россияне сами рассказывают о проблемах в армии страны-агрессора.

«Пленные оккупанты признаются, что когда их доставляют на позиции где-то в лесополосах, офицеры приказывают подождать 12 часов, едут за провизией и боекомплектами и уже не возвращаются к ним, оставляют ни с чем», — заявил Гайдай.

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По его словам, на оккупированной части Луганской области крайне критическая ситуация с медицинским обслуживанием. Раненых средней тяжести быстро выписывают и снова отправляют на фронт. Тяжело раненых в медицинские учреждения Луганска просто не успевают довезти.

«В общежитии в Сватово вчера оккупанты снова закурили там, где надо», — заявил Гайдай.

Также он добавил, что Вооруженные силы Украины имеют определенный успех на Сватовском и Кременском направлениях. А вот мобилизованные россияне идут в бой практически неподготовленными.

https://www.youtube.com/watch?v=0THPkZjkNr0&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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