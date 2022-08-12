Оккупанты жалуются на рассыпающееся в руках снаряжение и сапоги разных размеров — видео

12 августа, 12:04
В ответ на жалобы руководство отвечает боевикам «ЛНР», чтобы те сами добыли себе все в бою (Фото:Коллаж НВ)

В ответ на жалобы руководство отвечает боевикам «ЛНР», чтобы те сами добыли себе все в бою (Фото:Коллаж НВ)

Российские захватчики жалуются в соцсетях на качество военного снаряжения, которое им выдают для участия в войне против Украины.

Соответствующее видео в пятницу, 12 августа, опубликовал у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По словам боевиков прокремлевской террористической организации «ЛНР», униформа, которой их обеспечивают, плохого качества и, зачастую, на несколько размеров больше, а в ответ на претензии им отвечают, что добыть что-то получше можно «в бою».

Видео дня

Что касается другого снаряжения, то оно настолько старое и изношенное, что буквально рассыпается в руках.

https://www.youtube.com/embed/1t0mzJyLd6k
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«Выдали вещмешки. Дно прорвалось. В руках рвется», — сетуют оккупанты.

Еще хуже ситуация с обувью, поскольку выданные сапоги в одной паре могут оказаться вообще разных размеров, да к тому же с прибитой гвоздями подошвой.

«Так экипируют бойцов из фейковой „ЛНР“, которых российская армия считает „пушечным мясом“, кидая на самые горячие участки фронта», — прокомментировал обнародованное видео Геращенко.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ЛНР Российская агрессия Российские военные Снаряжение Военная реформа Война России против Украины

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