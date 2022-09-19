В Донецкой области оккупантам запрещают отступать под страхом расстрела — перехват разведки 19 сентября, 10:13 Оккупантам запрещают отступать под страхом смерти (Фото:Генштаб)

В Донецкой области командование РФ расширяет деятельность заградительных отрядов и запрещает оккупантам отступать под страхом смерти.



Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram, опубликовав соответствующий перехват.

По данным разведки, войска РФ попытались провести «контратаку» на украинские позиции в Бахмутском районе. Для этого был нанесен удар силами расчетов ствольной и реактивной артиллерии 4 омсбр 2-го армейского корпуса ВС РФ («ЛНР»).

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Впрочем, после ответа и выдвижения вперед украинских сил обороны начался самовольный уход подразделений оккупантов с огневых позиций.

Чтобы остановить бегство, командиры подразделений были вынуждены в очередной раз напомнить подчиненным о запрете самовольного ухода с позиций, а также о возможном открытии по ним огня со стороны тыловых заградительных отрядов, отметили в ГУР МОУ.

«При этом ссылаются на приказ командующего № 222. Очевидно, по аналогии с печально известным сталинским приказом № 227 от 28 июня 1942 года, согласно которому советским военнослужащим стреляли в спину, закрывая возможность для отступления», — говорится в сообщении.

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