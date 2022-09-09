Оккупантам в Крыму нужно выехать, либо готовиться к худшему — Огрызко 9 сентября, 16:17 Взрывы на авиабазе оккупантов Саки в Крыму, 9 августа (Фото:REUTERS/Stringer)

Бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследования России в интервью Радио НВ заявил, что оккупантам в Крыму нужно выехать, либо готовиться к худшему.

«В этом плане наша армия делает очень правильные шаги и держится очень правильной линии в информационной войне. Ибо та фразочка о „мамочка, пора отсюда убираться“ очень симптоматична. Все больше и больше людей, переехавших в Крым после его незаконной оккупации в 2014 году, понимают, что им там делать нечего», — подчеркнул Огрызко в эфире Радио НВ.

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Он обратил внимание на призывы украинских властей по разным каналам к незаконно въехавшим на территорию оккупированного Крыма россиянам покинуть полуостров.

«Вы будете отсюда депортированы, безотносительно того, есть ли у вас какая-то собственность, купили ли вы какой-то участок земли, прописались ли вы, не прописались, это не имеет значения. Вы незаконно пересекли украинскую границу, поэтому подвергаетесь депортации, причем все вместе — 800 тысяч или миллион. И с этим у нас никаких проблем не будет», — описывает экс-глава МИД Украины это послание.

Огрызко заявил, что события, которые уже происходят в Крыму, — очень весомое свидетельство, что вскоре Крым, так же как и другие пока оккупированные украинские земли, вернутся в украинское государство.

«И каждому из тех, кто туда пришел как оккупант, уже сейчас нужно либо готовиться к худшему, либо, пока есть возможность, безопасно выехать на территорию России», — подытожил он.

7 сентября постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева призвала граждан России, которые приехали на полуостров после его захвата РФ, вернуться домой в свои города.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил жителей полуострова о необходимости подготовиться к эвакуации во избежание жертв среди мирного населения. Он заявил о подготовке Украины к «активной деоккупации» временно подконтрольного РФ Крыма.

Укрзализныця сообщила, что запускает программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.

9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Как пишет CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

В последующие дни взрывы слышали в Керчи, Севастополе, Евпатории, Бахчисарае и нескольких других городах, в том числе вблизи военных объектов и аэродромов. Оккупационные власти уверяют, что работает система противовоздушной обороны и отчитывается о якобы сбитых беспилотниках.

Одним из самых значимых стал удар по военному аэродрому Бельбек под Севастополем.

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