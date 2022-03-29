«Сравняй с землей». Оккупантам приказывают уничтожать населенные пункты в Украине — СБУ перехватила разговор
По словам российского солдата, все колонны ВС РФ, направляющиеся в Суммы, уничтожаются (Фото:AFU StratCom/Facebook)
Российским оккупантам отдают приказы уничтожать населенные пункты в Украине.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины со ссылкой на перехваченные разговоры оккупанты.
«СБУ фиксирует так много подобных случаев, что военное вторжение РФ можно характеризовать как карательную операцию по уничтожению мирных украинцев», — говорится в сообщении.
Так, в Тростянке на Сумщине СБУ перехватила разговоры между двумя офицерами оккупационной армии с позывными «Венец» и «Ратник».
«Венец» — командир 4-й танковой дивизии полковник Журавлев Евгений Николаевич. «Ратник» — его подчиненный, командир одного из подразделений.
«Отработать нужно по Скряговке, сравнить с землей от восточной к западной стороне», — подчеркнул «Венец».
Оккупант отметил, что воины ВСУ уже поливали их огнем за уничтоженные жилые кварталы.
«…Сейчас дернул туда, откуда бить могут. Там жилые кварталы. Они сейчас снова обидятся и будут работать», — ответил «Ратник».
На это командир захватчика дал указание уничтожить еще два украинских села.
- «Бл*дь, попробуй так хату обставить». СБУ перехватила звонок оккупанта домой, он рассказывает, что в Украине люди живут лучше
- «Я бы уехала». Россияне начинают понимать последствия войны против Украины — СБУ
- «Бросили как пушечное мясо»: СБУ показала видео допроса взятого в плен под Харьковом ГРУшника
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.