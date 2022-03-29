«Сравняй с землей». Оккупантам приказывают уничтожать населенные пункты в Украине — СБУ перехватила разговор 29 марта, 15:21 Цей матеріал також доступний українською По словам российского солдата, все колонны ВС РФ, направляющиеся в Суммы, уничтожаются (Фото:AFU StratCom/Facebook)

Российским оккупантам отдают приказы уничтожать населенные пункты в Украине.



Об этом сообщает Служба безопасности Украины со ссылкой на перехваченные разговоры оккупанты.



«СБУ фиксирует так много подобных случаев, что военное вторжение РФ можно характеризовать как карательную операцию по уничтожению мирных украинцев», — говорится в сообщении.

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Так, в Тростянке на Сумщине СБУ перехватила разговоры между двумя офицерами оккупационной армии с позывными «Венец» и «Ратник».

«Венец» — командир 4-й танковой дивизии полковник Журавлев Евгений Николаевич. «Ратник» — его подчиненный, командир одного из подразделений.

«Отработать нужно по Скряговке, сравнить с землей от восточной к западной стороне», — подчеркнул «Венец».

Оккупант отметил, что воины ВСУ уже поливали их огнем за уничтоженные жилые кварталы.



«…Сейчас дернул туда, откуда бить могут. Там жилые кварталы. Они сейчас снова обидятся и будут работать», — ответил «Ратник».

На это командир захватчика дал указание уничтожить еще два украинских села.

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