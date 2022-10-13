Оккупантам приказали остановить наступление в Донецкой области — Генштаб 13 октября, 07:06 Оккупанты получили распоряжение временно остановить наступление (Фото:Генштаб)

На отдельных направлениях боевых действий, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства временно прекратить наступательные действия.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 13 октября.

Основными причинами являются крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и неисполнение боевых приказов.

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10 октября Генштаб сообщал, что в 127 стрелковом полку так называемого 1 армейского корпуса оккупационной армии РФ складывается критическая ситуация.

В подразделениях продолжались перебои с водой и продовольствием. Военнослужащие в лучшем случае экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

