Оккупантам приказали остановить наступление в Донецкой области — Генштаб

13 октября, 07:06
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Оккупанты получили распоряжение временно остановить наступление (Фото:Генштаб)

Оккупанты получили распоряжение временно остановить наступление (Фото:Генштаб)

На отдельных направлениях боевых действий, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства временно прекратить наступательные действия.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 13 октября.

Основными причинами являются крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и неисполнение боевых приказов.

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10 октября Генштаб сообщал, что в 127 стрелковом полку так называемого 1 армейского корпуса оккупационной армии РФ складывается критическая ситуация.

В подразделениях продолжались перебои с водой и продовольствием. Военнослужащие в лучшем случае экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Генштаб Наступление Война России против Украины

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