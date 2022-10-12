Среди оккупантов много раненых. На захваченной территории Луганской области не хватает медработников — Генштаб

12 октября, 07:07
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В Луганской области раненым оккупантам не хватает врачей (Фото:Генштаб)

В Луганской области раненым оккупантам не хватает врачей (Фото:Генштаб)

На временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 12 октября.

«В результате успешных действий Сил обороны Украины и из-за обилия раненых, на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников», — говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, чтобы пополнить штаты больниц, «руководство» региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей РФ.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в регионе оккупанты минируют дороги, чтобы остановить наступление ВСУ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Генштаб Медработники Война России против Украины

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