Оккупантам катастрофически не хватает медиков на поле боя — Генштаб
Генштаб сообщил, как оккупанты пытаются восполнить нехватку медиков на поле боя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Российские оккупационные войска испытывают острую нехватку медицинского персонала на поле боя.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 24 апреля.
Для того, чтобы восполнить дефицит, оккупанты вынуждены ставить на воинский учет врачей с временно оккупированных территорий.
«"Местных работников медицинских учреждений Бердянска, получивших паспорта граждан российской федерации, стали принуждать к постановке на военный учет врага. В случае отказа — угрожают им потерей рабочих мест», — говорится в сообщении.
Накануне Генштаб сообщил о перестрелке между солдатами РФ и вагнеровцами в Станице Луганской, есть погибшие с обеих сторон.