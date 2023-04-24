Оккупантам катастрофически не хватает медиков на поле боя — Генштаб

24 апреля, 08:00
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Генштаб сообщил, как оккупанты пытаются восполнить нехватку медиков на поле боя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Генштаб сообщил, как оккупанты пытаются восполнить нехватку медиков на поле боя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупационные войска испытывают острую нехватку медицинского персонала на поле боя.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 24 апреля.

Для того, чтобы восполнить дефицит, оккупанты вынуждены ставить на воинский учет врачей с временно оккупированных территорий.

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«"Местных работников медицинских учреждений Бердянска, получивших паспорта граждан российской федерации, стали принуждать к постановке на военный учет врага. В случае отказа — угрожают им потерей рабочих мест», — говорится в сообщении.

Накануне Генштаб сообщил о перестрелке между солдатами РФ и вагнеровцами в Станице Луганской, есть погибшие с обеих сторон.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Бердянск Война России против Украины Генштаб ВСУ

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