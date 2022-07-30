Оккупанты пытаются развивать наступление в Донецкой области, но им это не удается — глава ОВА
У оккупантов не получается наступать в Донецкой области (Фото:Handout via REUTERS)
В Донецкой области обстановка остается напряженной, линия фронта находится под постоянными обстрелами.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
«Сутки были жаркими — обстреливались Краматорск, Славянск, Бахмут, Северск, Соледар, многострадальные Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Угледар, Торецк. Обстрелы фактически постоянно происходят. Боевые столкновения на наиболее горячих направлениях — Авдеевском и Бахмутском», — отметил он.
По словам Кириленко, оккупанты пытаются развить наступление в Донецкой области, однако у них это не получается.
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