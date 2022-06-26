«Разбили в пух и прах». Оккупант жалуется на тяжелые бои с ВСУ — перехват разведки 26 июня, 18:06 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

В перехваченном ГУР телефонном разговоре террорист из так называемой «ДНР» рассказывает жене, что их подразделение «разбили в пух и прах», есть много погибших и раненых.

«Утром как начали е… (обстреливать) до 12 дня. Хотя бы раз поддержали! Не знаю, сейчас будет решаться вопрос. Мы все ушли в отказ. Больше никуда никто. Из минометов, из чего только не крыли. На эвакуацию сказали, а потом приехали — а чего позиции оставили? Пусть возвращаются. Да идите вы на… (прочь). Вам нужно, вы и возвращайтесь», — рассказывает захватчик.

Видео дня

По его словам, ВСУ застали их врасплох. Захватчики по рации просили о поддержке, но их проигнорировали.

«Они ни с того ни с сего зашли, просто окружили и как дали пиз… (взбучки). Просили по рации, тупо х… забили (унизили). Бросили через… А затем — да возвращайтесь! Там никого нет. А пацаны там неподалеку были, россияне оттуда на ногах уе… (убегали). Комбат наш российский, не довезли. Хороший парень. Только 30 отметили», — говорит оккупант.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.