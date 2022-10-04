«Надеть нечего, зато задачи еб*нутые». Оккупант жалуется на свое командование и обеспечение — перехват ГУР

4 октября, 10:24
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Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Российский оккупант жалуется, что командиры не снабжают солдат самым необходимым и отправляют на верную смерть.

Перехваченный разговор военнослужащего РФ опубликовало ГУР в Telegram.

«Нам бы командиров, с*ка, нормальных дали, а то понаставляли до*боебов, а потом ты должен их приказы выполнять, когда тебя на верную смерть отправляют, а сам, с*ка сидит, прячется», — говорит оккупант.

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Он также жалуется на холод и нехватку теплой формы.

«С*ка все против нас, я вообще не понимаю эту х*йню. Как при Сталине – ни шагу назад. Надеть нечего. Сегодня еду на позицию, где нах*й бушлаты? Ночью "минус". Приходится самому что-то себе покупать, зато задачи еб*нутые ставят. Хочешь выполняй, не хочешь — поезжай в тюрьму», — свирепствует захватчик.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   ГУР Война России против Украины

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