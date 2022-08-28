«Много 200-х и 300-х». Оккупант жалуется на потери российской армии — перехват ГУР

28 августа, 13:27
Поделиться:
Уничтожена техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтожена техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оккупант в перехваченном разговоре рассказывает другу о потерях среди российских военных и жалуется, что ВСУ ежедневно обстреливают их позиции.

Перехват разговора обнародован ГУР в Telegram.

«Танк сгорел еще в июле, механик погиб, 25 лет пацану исполнилось. Бл**ь, артиллерия просто ебо*ит каждый день. 200-х и 300-х до*уя. Нет, ну в последнее время, по крайней мере, где я нахожусь, 200-х мало. А первые дни в июле было больше», — рассказывает захватчик.

Видео дня

Читайте также:
«Останки выковыривали»: оккупант рассказал жене, как ВС РФ подрываются на собственных минах — перехват
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ГУР Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X