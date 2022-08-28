«Много 200-х и 300-х». Оккупант жалуется на потери российской армии — перехват ГУР 28 августа, 13:27 Уничтожена техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оккупант в перехваченном разговоре рассказывает другу о потерях среди российских военных и жалуется, что ВСУ ежедневно обстреливают их позиции.

Перехват разговора обнародован ГУР в Telegram.

«Танк сгорел еще в июле, механик погиб, 25 лет пацану исполнилось. Бл**ь, артиллерия просто ебо*ит каждый день. 200-х и 300-х до*уя. Нет, ну в последнее время, по крайней мере, где я нахожусь, 200-х мало. А первые дни в июле было больше», — рассказывает захватчик.

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