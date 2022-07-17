Оккупант жалуется на потери и рассказывает, как убивал мирных людей в Украине — перехват разведки 17 июля, 13:47 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинская разведка опубликовала перехваченный телефонный разговор российского военного, рассказывающего своей сестре о потерях своего подразделения и зверствах, совершенных в Украине.

Так, по словам захватчика, он сейчас в артиллерии из-за того, что его батальон был полностью уничтожен и из 300 человек осталось 15. Также он сообщил, что за ночь 50 российских танков сожгли.

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Кроме того, оккупант рассказывает о женщине, которую он лично убил, потому что она якобы была наводчицей в селе. Также в разговоре россиянин вспомнил и об убийстве мужчины, который на коленях умолял его не убивать.

«Ребята похвалили, сказали правильно», — подытожил оккупант.



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