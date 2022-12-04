«Нужна огласка, буду действовать нагло». Оккупант жалуется на отсутствие выплат — перехват

4 декабря, 19:54
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Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский военный жалуется жене, что ему не выплачивают обещанные денежные средства.

Об этом говорится в перехвате, опубликованном ГУР.

«Никакие деньги все еще не пришли. Губернаторские какие-то еще должны быть. Но ничего нет. Вообще жесть. И тут вообще никаких концов. Все плечами только поводят, и все. Нужно в прокуратуру идти. Как только начинаешь делать все это на всеуслышание, то сразу приходят деньги. Дальше уже буду действовать нагло», — говорится в перехвате.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Оккупант Радиоперехват ГУР

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