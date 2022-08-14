«Отказников просто вал». Оккупант жалуется на ситуацию в рядах российской армии — перехват ГУР

14 августа, 10:02
В рядах российской армии много отказников (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

В рядах российской армии много отказников (Фото:Людмила Денисова / Telegram)

Российский оккупант в перехваченном разговоре жалуется на большое количество отказников среди российских военных, вовлеченных в войну против Украины.

Перехват разговора обнародован Главным управлением разведки Минобороны Украины.

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«У меня от взвода осталось 11 человек, должно быть 30. У нас батальон 320 человек, нас — 52. Не только раненные и убитые, отказников… просто вал», — жалуется оккупант.

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Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает о состоянии набора вооруженных сил оккупантов, отмечая, что после снятия ограничений на отбор туда начала поступать только одна "шваль".

В ходе беседы также обсуждается география солдат вооруженных сил РФ, находящихся в подразделении. Оккупант отмечает отсутствие среди захватнических войск людей из оккупированного Крыма.

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Также россиянин рассказывает о «досадном» случае с фронта, когда его человек потерял часть тела, взорвавшись на их же растяжке.

https://www.youtube.com/watch?v=70peo9YaASw&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Российские военные Российская армия Украинская разведка ГУР Война России против Украины

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