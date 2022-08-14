«Отказников просто вал». Оккупант жалуется на ситуацию в рядах российской армии — перехват ГУР
В рядах российской армии много отказников (Фото:Людмила Денисова / Telegram)
Российский оккупант в перехваченном разговоре жалуется на большое количество отказников среди российских военных, вовлеченных в войну против Украины.
Перехват разговора обнародован Главным управлением разведки Минобороны Украины.
«У меня от взвода осталось 11 человек, должно быть 30. У нас батальон 320 человек, нас — 52. Не только раненные и убитые, отказников… просто вал», — жалуется оккупант.
Российский военный, находясь в Харьковской области, рассказывает о состоянии набора вооруженных сил оккупантов, отмечая, что после снятия ограничений на отбор туда начала поступать только одна "шваль".
В ходе беседы также обсуждается география солдат вооруженных сил РФ, находящихся в подразделении. Оккупант отмечает отсутствие среди захватнических войск людей из оккупированного Крыма.
Также россиянин рассказывает о «досадном» случае с фронта, когда его человек потерял часть тела, взорвавшись на их же растяжке.
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