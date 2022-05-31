«Пришел приказ». Российские оккупанты идут на войну, подписывая согласие на убийство гражданских — СБУ 31 мая, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты идут на войну, подписывая согласие на убийство гражданских, об этом СБУ рассказал пленный российский снайпер.

Война России против Украины — главные события 31 мая

В ведомстве заявили, что новые пленные захватчики уже не рассказывают следователям, что приехали в Украину «на учения».

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Украинские защитники схватили российского снайпера во время боевых действий на территории Волновахского района.



«Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: «Подпишите рапорта заново. Если не поедете, то вас «на губу» отправят (гауптвахта – прим.), либо просто уволят», — сказал оккупант.

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