«Пришел приказ». Российские оккупанты идут на войну, подписывая согласие на убийство гражданских — СБУ

31 мая, 17:47
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты идут на войну, подписывая согласие на убийство гражданских, об этом СБУ рассказал пленный российский снайпер.

Война России против Украины — главные события 31 мая

В ведомстве заявили, что новые пленные захватчики уже не рассказывают следователям, что приехали в Украину «на учения».

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Украинские защитники схватили российского снайпера во время боевых действий на территории Волновахского района.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1531639941670883328

«Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: «Подпишите рапорта заново. Если не поедете, то вас «на губу» отправят (гауптвахта – прим.), либо просто уволят», — сказал оккупант.

https://www.youtube.com/watch?v=tIc5cbVrwcY
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Оккупант Война России против Украины

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