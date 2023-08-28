На позициях не было воды. Попавший в плен российский оккупант рассказал о ситуации в армии РФ — видео 28 августа, 15:00 Российский оккупант (Фото:https://t.me/osirskiy)

Попавший в плен российский оккупант рассказал о ситуации в армии РФ, соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram в понедельник, 28 августа.

На видео - пленный Берднигуряев Клим Максим Максимович, 32 года из Калмыкии. Это рядовой полка 1008. После освобождения из колонии был под наблюдением, должен был прибывать отмечаться в органы федеральной системы исполнения наказаний, там были сотрудники военкомата. Они стали угрожать и говорили или пойдет служить, или сядет в тюрьму, потому что ему подбросят наркотики.

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По словам оккупанта, это распространенное явление.

Российский военный рассказал, что 13 июля подписал контракт. Ему обещали, что снимут судимости, а также будут платить 200 тысяч рублей, но пришло только 37500.

Оккупант говорит, что на полигоне на занятия не ходил, ездил домой самовольно. Рассказывает о низком уровне подготовки инструкторов.

Также ему обещали оформить офицерское звание, потому что у него было высшее образование. На позициях не было воды, искали еду в остатках сухпайков.

По его словам, они должны были выполнять отвлекающие маневры, вызывать огонь на себя.

Во время штурма их группу забросали гранатами, получил контузию и ранения. Сослуживцы бросили его и отступили. Он едва не истек кровью. Попал в плен, где ему спасли жизнь.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 261 тысячу военных.