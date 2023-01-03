Под Мелитополем вооруженный оккупант угнал грузовик с боекомплектом — СМИ 3 января, 12:30 Вооруженный оккупант угнал грузовик с боекомплектом возле Мелитополя (Фото:inform.zp.ua)

В воскресенье, 1 января, в районе захваченного Мелитополя Запорожской области российский оккупант угнал грузовик Урал, сообщает РИА Мелитополь.

Инцидент произошел на блокпосту возле населенного пункта Акимовка.

Российский военный, вооруженный автоматом Калашникова, угнал грузовик и поехал на нем в сторону Мелитополя.

Видео дня

В кузове грузовика находится боекомплект, пишет издание.

Поисками оккупанта занимаются полиция и военные РФ. Неизвестно, удалось ли задержать угонщика.

Утром 2 января прогремел взрыв в расположении оккупационных войск между поселками Мирный и Пивничное Мелитопольского района. После этого у оккупантов началась паника, на улицах был слышен гул техники.