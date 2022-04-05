«Снова буду резать головы». 20-летний оккупант, совершавший зверства в Буче, грозится вернуться и продолжить убивать мирных жителей

5 апреля, 18:32
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Оккупант из Владивостока 20-летний Михаил Ткач, который совершал военные преступления в Буче (Фото:Telegram Андрей Цаплиенко)

Оккупант из Владивостока 20-летний Михаил Ткач, который совершал военные преступления в Буче (Фото:Telegram Андрей Цаплиенко)

Российский оккупант из Владивостока 20-летний Михаил Ткач, убивавший украинцев в Буче, грозится вернуться в нашу страну и продолжить «резать головы» мирных граждан.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Украинцы нашли страницу Ткача в соцсетях и начали писать ему, что он палач и оккупант. В ответах россиянин не только не отрицает своих преступлений, но и откровенно угрожает повторить свои зверства.

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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей.

В свою очередь кремлевская пропаганда попыталась распространить фейк, якобы мирные жители были казнены уже после ухода ВС РФ из города, однако спутниковые снимки подтвердили, что люди были убиты именно с приходом российских войск.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Буча Оккупант Геноцид Война России против Украины

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