Мог не знать, как работает Polaroid. Оккупант случайно оставил свое фото в ограбленной квартире

26 мая, 17:29
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Россиянин мог оставить фото, потому что не знал, что фотография проявляются не сразу (Фото:УП)

Россиянин мог оставить фото, потому что не знал, что фотография проявляются не сразу (Фото:УП)

Российский солдат сфотографировал себя на Polaroid в ограбленной квартире в Ирпене и оставил там свое фото. Об этом сообщает Украинская правда.

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Отмечается, что россиянин мог оставить фото, потому что не знал, что фотография проявляются не сразу и ей нужно немного времени.

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«Я нашла его (фото — ред) 14 мая под ковром. Перед этим видела, что мой фотоаппарат Polaroid поврежден и я даже его не включала. Думала, что могли что-нибудь в него положить. А когда увидела фото, то поняла, что солдат подумал, что он не работает, потому что фото сначала черное» — рассказала жительница квартиры.

УП
Фото: УП

Квартира, в которой нашли фото, находится в жилом комплексе Грин Ярд, где оккупанты жили три недели. По словам хозяйки квартиры, россияне украли более 10 золотых украшений, но не брали крестики, даже с бриллиантами, а также забрали другие небольшие ценные вещи.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российские войска Война в Украине Ирпень

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