«Все старье, ничего нового здесь нет». Оккупант рассказывает об устаревшей технике и отсутствии зимних вещей — перехват 23 октября, 11:09 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский захватчик жалуется, что на передовую постоянно перебрасывают старую технику. Он также говорит, что на зимнюю форму можно даже не надеяться.

Перехваченный разговор военнослужащего РФ опубликовало ГУР в Telegram.



Мама оккупанта интересуется, выдали ли сыну зимнюю форму, на что тот отвечает, что у них и до этого ее не было. По словам захватчика, одну зиму в Украине они уже пересидели без формы, пересидят и другую.



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Тогда женщина предположила, что военным РФ хотя бы новую технику дают.



"Одно старье, ничего нового по технике. Танки Т-62. Здесь вчера снаряды на Грады привезли пятьдесят каких-то годов", — ответил россиянин.

