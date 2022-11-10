«Сам в себя стрельну, да и все». Оккупант рассказывает о своем плане получить деньги и уехать домой 10 ноября, 19:15 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Военнослужащих РФ из Украины отправляют домой только если они получат ранение. Поэтому один из оккупантов решил себя покалечить.



Об этом говорится в перехвате, опубликованном ГУР.

«Командира нам нового дали лейтенанта, вот он нам рассказывал, как только контракт истечет, никого домой не отпустят», — говорит захватчик.



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Он также рассказывает о своем плане себя подстрелить, чтобы получить деньги и уехать домой.



«Сам стрельну по себе, еще денег получу, миллиона три где-то. И домой спокойно отправят. И ребята, которые здесь были, уже рассказывали, как все правильно сделать», — добавил оккупант.