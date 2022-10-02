«То, что показывают — бред, в**боны». Оккупант рассказывает о состоянии армии РФ, однако мать ему не верит — перехват 2 октября, 11:27 Российский оккупант (Фото:REUTERS / Александр Ermochenko)

Оккупант рассказывает матери об истинном состоянии российской армии, однако она больше доверяет тому, что показывают по телевизору.

Перехваченный разговор военнослужащего РФ из шестой армии 138-го отдельного мотострелкового дивизиона с его матерью опубликовало ГУР в Telegram.

«Все, что показывают - полный бред. Полный. Это все в**боны. Ты бы видела. Мы, когда сопровождали колонну техники - это п**дец. Все 50-х, 60- лет. И все в единицах. Там три танка, пять БМП там, мотолыг», — сказал оккупант.



Видео дня

Захватчик также рассказал о нехватке боеприпасов и почти недееспособном вооружении.

Однако мать не очень верит словам своего сына. Она считает, что телевидение показывает правду.



«Показывают кадры все равно оттуда… Как мы их убиваем, наступаем сдерживаем… Значит, есть и хорошая техника», — говорит женщина.