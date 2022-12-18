«Двухсотых ежедневно вывозят». Оккупант рассказывает о потерях и удивляется, как он еще жив — перехват ГУР 18 декабря, 19:57 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Российские оккупационные войска несут в Украине большие потери. Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

«Вчера ударило в полуметре гранатами там. Втроем еле вылезли, в рубашке родились. В каску, в голову дало. Скидывают гранаты с дронов. Вот сегодня в другом месте ударили. По нам как дали, прямо рядом. Я даже было подумал, что кого-то убило. Мне зад поцарапало» — говорит захватчик.

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Он также считает себя очень удачливым, поскольку до сих пор остался жив.



По словам оккупанта, все военные РФ хотят домой, даже чеченцы.



«Пацаны „лево“ стоят, там двухсотых, б**ть, каждый день вывозят», — говорит он.