«Двухсотых ежедневно вывозят». Оккупант рассказывает о потерях и удивляется, как он еще жив — перехват ГУР
Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)
Российские оккупационные войска несут в Украине большие потери. Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.
«Вчера ударило в полуметре гранатами там. Втроем еле вылезли, в рубашке родились. В каску, в голову дало. Скидывают гранаты с дронов. Вот сегодня в другом месте ударили. По нам как дали, прямо рядом. Я даже было подумал, что кого-то убило. Мне зад поцарапало» — говорит захватчик.
Он также считает себя очень удачливым, поскольку до сих пор остался жив.
По словам оккупанта, все военные РФ хотят домой, даже чеченцы.
«Пацаны „лево“ стоят, там двухсотых, б**ть, каждый день вывозят», — говорит он.