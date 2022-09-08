«Наши все хотят отказаться от командира». Оккупант рассказывает о настроении солдат и некомпетентном командовании — перехват 8 сентября, 11:23 Оккупант рассказал о некомпетентном командовании — перехват (Фото:Минобороны РФ/Facebook)

Российский военный рассказывает о подавленном настроении солдат и жалуется на безразличие и некомпетентность командования.

Перехваченный разговор захватчика опубликовало ГУР в Telegram.

В разговоре с женщиной оккупант рассказывает, как прилетел украинский дрон и сбросил гранату, в результате чего ранило его товарищей.

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По словам российского военного, его товарищи уехали без командира, потому что тот спрятался в каком-то подвале. Один из солдат РФ был механик, второй выполнял роль командира и наводчика.

Также оккупант пожаловался на переставший стрелять танк, поскольку в стволе застрял снаряд. Захватчик волнуется, чтобы снаряд не взорвался и украинские военные не услышали этого, поскольку оккупанты находятся в зоне поражения артиллерии ВСУ.

Российский военный также признался, что его планируют бросить на первую линию, однако ни он, ни его сослуживцы ехать не хотят.



«Ну, короче наши все хотят отказаться от командира… Батальона, все экипажи отказаться, все роты, потому что он бестолковый, он артиллерист, он не танкист ни*уя и ему по*уй на личный состав», — сказал оккупант.

По словам захватчика, командиру все равно на раненых и погибших. В частности, он даже не докладывал руководству о потерях.





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