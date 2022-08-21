«Мы уже все, у нас люди сдаются». Оккупант рассказывает о массовом отказе солдат РФ воевать — перехват ГУР 21 августа, 12:49 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупант в перехваченном разговоре рассказывает, что российские военные массово отказываются участвовать в боевых действиях на территории Украины и выражает надежду, что его скоро выведут в Россию.

Перехват разговора обнародован ГУР в Telegram.



« Я с хорошими новостями. В ближайшие дни нас выводят (на территорию России, – ред.), в этом месяце точно… Потому что мы уже все, у нас люди сдаются, столько людей в отказ ушло. У нас в ближайшее время наступление должно было быть, а людей не хватает, потому что все в отказ ушли», — говорит захватчик.

Видео дня

Он также жалуется, что на войне сложно.

«У чувака мама звонит ему, а там говорят типа: „Абонент недоступен, русский фашист, иди на*уй“, прикинь? Сегодня тоже, прямо с утра, только проснулся, а у нас уже боевики: арта, все работает. Здесь вообще жестко», — добавил оккупант.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.