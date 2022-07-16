«Началась лютая паника». Оккупант рассказывает маме о настроениях в подразделении, а она убеждает его, что это «карма» — перехват разведки

16 июля, 17:25
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинская разведка опубликовала перехваченный телефонный разговор российского военного, рассказывающего своей матери, что под Харьковом в его роте «началась лютая паника» и практически все хотят сбежать.

«У нас рота хочет бежать. Не знаю, командир роты будет бежать или нет, но он, скорее всего, об этом не знает… У нас здесь у генерала прозвища — Кровавый генерал, Колыван, Животное… Он сказал, что ему по**й на людей, что он хочет зайти в Харьков. Всем людям уже… Говорил с ними. Им уже нас… (без разницы). Они даже не хотят слушать. Просто началась лютая паника, вот и все», — рассказывает захватчик.

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Мама оккупанта отвечает сыну, что это карма — якобы он отрабатывает грехи за прошлую жизнь.

«В прошлой жизни у тебя в карте стоит, что ты сейчас в горячей точке, потому что у тебя была измена родины», — говорит она.

Россиянин обещает поговорить с сослуживцами и попытаться убедить их остаться на войне, однако указывает, что это маловероятно.

«Знаешь, сколько людей хочет остаться из нашего взвода? Столько, сколько у тебя детей всего! Убежали уже более 100 человек. То есть, 100 человек уже сейчас находятся в Калининграде. Кого-то увольняют, кого-то еще что-то. Это только взвод. Таких три взвода! Третий, наверное, полностью уйдет, второй — там немного останется. Нас должно быть 30 человек, осталось 10. Другие ранены или убиты», — говорит он.

Впрочем, мать оккупанта не очень волнует возможная потеря сына.

«Назвался груздем, полезай в кузов», — советует она.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   ГУР Война России против Украины

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