«Хохлы: та-та-та, а мы пук в ответ». Оккупант рассказывает, как корректировщики стреляют по своим и называет себя «мясом» — перехват 8 октября, 16:40 Российский оккупант в Энергодаре (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты экономят боеприпасы, а их корректировщики наводят огонь по своим. Об этом свидетельствует перехваченный разговор захватчика, опубликованный СБУ в Telegram.

«С каждым днем все хуже, хуже, людей меньше, меньше. Тебе дают ББК меньше и меньше. Раньше стреляли по 10, по 20. Сейчас - 3-4 ракетки, пук-пук-пук. Хохлы: та-та-та-та-та, а мы пук-пук в ответ…» — рассказывает военный РФ жене.



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По его словам, россияне пытаются перехватить инициативу на фронте, но ВСУ отбивают атаки и «пачками» уничтожают оккупантов.

«Опять сегодня старую позицию штурмовали. Опять всех наших положили хохлы. Хотели вернуть назад… Всех положили. 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал замкомбата: отбить обратно позиции. Мы тут мясо…» – жалуется российский солдат.



Он также рассказал, как их собственные корректировщики, сидя в тылу, бьют по своим.