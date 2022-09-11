«Анжела, это мрак — поднимай всех на уши»: Оккупант под Изюмом жалуется жене на незаконное продление контракта — перехват

11 сентября, 12:03
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Оккупанты (Фото:Стратком/ВСУ)

Оккупанты (Фото:Стратком/ВСУ)

Российский оккупант рассказал жене о неправомерном пролонгировании контракта и попросил ее о помощи. Кроме того, он рассказал о том, что часть военных все еще находится под освобожденным украинскими военными Изюмом.

Соответствующий перехват разговора оккупанта опубликовал ГУР МО в Telegaram.

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Военный РФ со слезами просит свою жену поставить всех на уши, чтобы помочь ему выбраться из Украины. Он утверждает, что контракт, который должен был закончиться 14 сентября, без его согласия решили продлить до 9 октября.

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«Всех не вывели. Здесь идут бои. Это мрак. Изюмский район, село Копанки. У нас здесь п*зарезы каждый день. Я тебе не могу рассказать», — описал в разговоре ситуацию под Изюмом оккупант из РФ.

Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Разведка Российский солдат Перехват Война России против Украины

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