«Мы — заградотряд»: оккупант рассказал, как он охраняет воюющих в Украине российских зеков — перехват

27 октября, 12:05
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По словам оккупанта, сбежать из зоны боевых действий очень сложно (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По словам оккупанта, сбежать из зоны боевых действий очень сложно (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Кремлевский режим использует мобилизованных россиян для охраны воюющих в Украине заключенных, которых отправляют на передний край зоны боевых действий.

Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора одного из оккупантов, обнародованный в четверг, 27 октября, Главным управление разведки Министерства обороны.

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«У нас зеков привезли. С тюрьмы. Ну, их куда-то завели вперед-вперед. А мы сидим как заградотряд, бл*. Если кто-то назад побежит — замочим… То есть мы сидим вторые, охраняем первых. Сзади нас еще линия. Туда тоже не вернешься. То есть убежать нереально — свои же пристрелят», — рассказал он своей жене.

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При этом, по словам российского захватчика, официально его в Украину якобы еще даже не отправляли.

«Звонили в этот комитет конченый. Нас, говорят, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении… Игорек, вон тоже… Ему мама сумку хочет собрать с вещами. Он говорит: Куда ее везти? Нас нету…», — пожаловался он на состояние дел в армии РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=jHE6DUC57og&t=62s
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Заключенные Российские военные Перехват Война России против Украины

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