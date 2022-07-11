«Них*ево попали». Оккупант рассказал, что ВСУ уничтожили «главное командование» россиян на Херсонском направлении — перехват ГУР 11 июля, 17:13 HIMARS в работе (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Оккупант в разговоре с товарищем заявил, что ВСУ уничтожили самое главное командование российских военных на Херсонском направлении, перехват разговора опубликовало ГУР в YouTube.

«Попали, короче, в самое главное командование. Них*ево попали. Там 12 „двухсотых“. Не к нам, а в самое, бл*ть, крутое командование, которое у нас на направлении есть», — говорит военный РФ.

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Также оккупант рассказал о ненадлежащем хранении боеприпасов, что привело к полному уничтожению боекомплекта в результате попадания украинской артиллерии.

В сутки, 10 июля, на Южном направлении, украинские защитники уничтожили 38 оккупантов, а также десять единиц техники и два склада боеприпасов.

По данным Херсонской ОВА, в результате удара украинских Вооруженных сил по воинской части оккупантов в Херсоне мог погибнуть полковник Росгвардии Александр Нечипуренко.



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