Бегут после первого же прилета: оккупант рассказал, как в армии РФ появляются отказники — перехват 5 сентября, 11:52 Оккупант признался, что ВСУ, в отличии от российских солдат, «реально воюют» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский военный заявил о большом количестве отказников в рядах ВС РФ, увидевших войну с Украиной собственными глазами.

Об этом он рассказал в телефонном разговоре со своим знакомым, аудиоперехват которого обнародовало Главное управление разведки.

«Слушай, знаешь, Серый, из-за этого и отказники появляются. Все думают, щас вон, бл*, пойдем маршем. Дойдем, бл*, до Киева, нах*й. А тут чета раз там, бл*, ху*к, раз-два, бл*, в него кто-то выстрелил… Миномет один раз прилетел — он все, нах*й, руки в брюки, и убежал. Обоср*лся, бл*. У нас уже 10 человек осталось. 10 человек, вот так вот, от роты. Из 70-ти», — признался оккупант.

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В то же время украинские военные, по его словам, «реально воюют».

«Может кто-то там у них и бежит, когда-то, но эти воюют, нах*й. И неплохо, к стати, бл*», — добавил российский захватчик.

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