«Наших тупо пачками убивают». СБУ опубликовала переписку российского оккупанта, он рассказал про «сущий ад» в Чернобаевке 25 апреля, 11:53 Цей матеріал також доступний українською Танк российских оккупантов на улице Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

СБУ опубликовала очередную переписку российского оккупанта со знакомым, в ней он жалуется, что украинские защитники устроили врагу «сплошной ад».

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По данным ведомства, захватчику удалось уцелеть под Чернобаевкой и сейчас он стоит в Белозерке Херсонской области.

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«Тут полный пиз*ец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы здесь такой пиз*ы получили, что передать невозможно…» — пишет он своему знакомому, который находится в России.

В СБУ добавили, что знакомый оккупанта настолько «промыт» российской пропагандой, что не может в это поверить. Он уже ждет «захваченный» к 9 мая Киев, потому что так сказали «в телевизоре в новостях».



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«Какой, на*уй, Киев? Какой домой? Тут хоть бы выжить еще. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал. Мне еще никогда не было так плохо», — объясняет оккупант.

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