Оккупант ищет варианты побега из Украины с награбленным — перехват 15 августа, 22:45 Оккупант рассказал о вариантах побега с фронта (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Российский оккупант, который воюет в Украине, рассказал о желании сбежать с фронта с награбленным украинским имуществом.

Об этом во вторник, 15 августа, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины со ссылкой на перехват разговора россиянина.

Оккупант рассказал о вариантах побега с территории Украины.

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«Короче, маме звоню, я с ней вообще там три минуты поговорил, деньги закончились, я ей сказал все быстро. Короче, женщине этой она написала, она говорит, они в военную прокуратуру обращались», — рассказывает россиянин.



Он говорит, что нужно обратиться в военную прокуратуру, или попросить помощи у юриста, или попасть в больницу, где все продумать.

«Я ей говорю, ну ты бери номер юриста. Паша говорит, что-то „плыть“ начала женщина, говорит: юрист этот нам не помог, обращались в военную прокуратуру. Ну, все равно говорю: бери узнавай, бери номер юриста и типа завтра позвоним и что он скажет с юристом поговорим и будем уже от этого танцевать», — утверждает он.

Военный РФ вспоминает еще один вариант — это сбежать молча, однако для этого надо оставить украденный мотоцикл. Такой вариант его не устраивает, поэтому он рассказывает о плане передать мотоцикл через людей, которые возят им на фронт гуманитарную помощь.

«Просто, если есть такой вариант, бл*дь, знаешь, с**баться отсюда молча, я не знаю, уже придется мотоцикл оставлять и с**баться. Я попробую мотоцикл передать с гуманитарниками, сказать „родители передумали“ и мотоцикл отдать», — завершил он.

