«Прикладом раз шесть по еб*льнику дали»: оккупант рассказал жене о пьянстве в армии РФ — перехват 6 ноября, 11:38 Пьянство оккупантов приводит к потерям в результате «дружественного огня» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Деморализация российских армии из-за ее провалов в Украине усугубляется еще и повальным пьянством в рядах ВС РФ.

Об этом свидетельствует аудиоперехват, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны в воскресенье, 6 ноября.

Как рассказал один из захватчиков, отсутствие дисциплины в войсках РФ приводит к потерям из-за «дружественного огня».

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«Там от разведосов пошли за провизией. И они, бл*, смотрят в ночник, и перепутали… И давай друг в друга х*ячить, короче… Раненые есть», — поделился он в телефонном разговоре с женой.

По словам солдата, подобные эксцессы на фронте для российских военных не редкость.

«Взяли 50 литров вина. Прикинь, все 40 человек слегли, нах*й, просто. Кому-то, бл*, еб*ло бьют, кто-то, бл*, стреляет, нах*й… Да пиз*ец что тут вчера творилось. Начпрод есть у нас — ну, кто выдает нам эту, хавку. Ему, бл*, прикладом раз шесть по еб*льнику дали… Позавчера вообще что творилось!», — признался оккупант.