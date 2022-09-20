«Нас еб*шат, шо зверей»: оккупант рассказал жене о прорыве ВСУ на Херсонском направлении — перехват 20 сентября, 10:08 Оккупант пожаловался, что командование запретило им отступать (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские захватчики оказались в крайне тяжелом положении из-за наступления украинских войск в Херсонской области.

По словам одного из них, на некоторых участках ВСУ совершили прорывы, и для их сдерживания туда приходится отправлять имеющиеся резервы.

«Тут такое происходит, бл*, некогда спать. Прорыв у нас. Прям у нас, вот где я стою сейчас — вот прям здесь. Тут укры нормально только что обложили. Еб*ть, всю полностью зону, нах*й. Только что так накрыли… Дыма клубы такие стоят. Они сейчас тут нас еб*шат, что зверей, нах*й. Вторую роту кинули всю на усиление», — рассказал он в телефонном разговоре с женой, аудиоперехват которого обнародовало во вторник, 20 сентября, Главное управление разведки.

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Кроме того, оккупант жалуется, что возможности отступить у его подразделения нет.

«Никаких, нах*й, отходить. Командование сказало стоять до последнего. Кто отойдет, нах*й, будет дезертиром», — заявил он.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

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